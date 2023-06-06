DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Kahramanmaraş depremi açıklaması

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer, Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma ve ölümlere yol açan deprem öncesi 18 Aralık 2022'de Kırıkhan'da 4.8 ve 15 Ocak 2023'te ise Sivrice'de 4.9 büyüklüğünde artçısı olmayan 2 öncü deprem gerçekleştiğini tespit ettiklerini belirtti. Doç. Dr. Sümer, "Uzun yıllar enerji biriktiren fay, hem kuzeyden hem güneyden kırılacağı uzunluğu bize işaret etmiş. Ondan sonra da 6 Şubat'ta fay kırıldı" dedi.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremler yıkım, ölüm ve yaralanmalara yol açtı. Depremi inceleyen DEÜ'lü bilim insanları, büyük afet öncesi gerçekleşen 2 depreme odaklandı. 18 Aralık 2022'de Kırıkhan'da 4.8, 15 Ocak 2023'de ise Sivrice'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin artçı üretmemesi dikkatlerini çekti. Normal şartlarda 5'e yakın depremlerin artçılara yol açmasına rağmen, bölgede herhangi bir hareketliliğin olmadığı görüldü. Ayrıca bu iki deprem olurken, başka bir lokasyonda, büyük depremin yaşandığı fayın tam ortasında, aralık ila ocak ayları arasında deprem fırtınası da yaşandığı görüldü.

Öncü depremlerin tespitinin çok önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ökmen Sümer, "Türkiye için ne yapılabilir. Sismik boşlukların nerede olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunların çoğunu aslında biliyoruz, üzerlerinde bilimsel çalışma yapıldı ve halihazırda yapılıyor ancak yaklaşık 500 faydan 180'ini bilmiyoruz. Önümüzdeki 2 sene içinde bunları bitirerek, sismik boşlukların tamamını öğreneceğiz. Bu da başlayacak çok önemli bir projeyle tespit edilecek. AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve MTA ile TÜBİTAK başkanlığında yaklaşık 14 üniversite 98 bilimsel araştırmacının çalıştığı proje hayata geçecek. Bu proje ile Türkiye'deki sismik boşlukları belirleyip, kaç yıldır deprem üretmedikleri konusunda bilgi edineceğiz. Sonra dünyanın belki en iyi sistemine sahip AFAD ve Kandilli'nin imkanlarıyla bu sismik boşluktaki fayları daha iyi dinleyeceğiz. Belki de daha ileride 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremine benzer bir oluşumun olduğunu görürsek en azından 1-2 ay önceden büyük depremin olabileceği ihtimali üzerine yaklaşım gösterebileceğiz. Ayrıca bu çalışma dünyada bu kapsamda ilk defa yapılacak bir çalışma olacak" diye konuştu.