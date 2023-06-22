Depremzedelerin çocukları karne heyecanı yaşadı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Dayanışma Obası'nda çocuklar karne heyecanı yaşadı. Karnelerini alan çocuklar, obalarda kurulan etkinlik alanlarında doyasıya eğlendi. Deprem bölgelerinde gezici olarak faaliyet gösteren Etnospor Etkinlik Tırı, çocukların karne sevincine ortak oldu. Çocuklar, mas güreşi, ok müsabakaları, okçuluk, at binme etkinliklerinin yanı sıra, tiyatrolar ve eğlenceli sahne gösterileriyle keyifli anlar yaşadı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesinde binin üzerinde öğrenciyle gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklara karne hediyeleri dağıtıldı.