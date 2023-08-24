Depremin vurduğu Hatay'da kontrollü olarak yıkılan 13 katlı binanın yerle bir olduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Antakya ilçesinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları ekipler tarafından aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesinde bulunan yaşam sitesinin 13 katlı 1 bloğu da ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Kolonları kesilen ve iş makinesi darbeleriyle yıkılan bina bir anda yerle bir oldu. Bu anlar da vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yıkılan binanın ardından ortaya çıkan toz bulutuysa ürküttü.

(HATAY) Hatay'da kontrollü olarak yıkılan 13 katlı bina yerle bir oldu... O anlar kamerada

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da kontrollü olarak yıkılan 13 katlı binanın yerle bir olduğu anlar cep telefonuyla görüntüledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Antakya ilçesinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları ekipler tarafından aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesinde bulunan yaşam sitesinin 13 katlı 1 bloğu da ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Kolonları kesilen ve iş makinesi darbeleriyle yıkılan bina bir anda yerle bir oldu. Bu anlar da vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yıkılan binanın ardından ortaya çıkan toz bulutuysa ürküttü.