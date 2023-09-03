Depremin vurduğu Hatay'da dinamit kullanılarak yıkılan binaların yıkım anı görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı alan Hatay'da, dinamit kullanılarak yıkılan 16 katlı 2 binanın yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıkım çalışmaları devam ederken, enkazlar dronla havadan görüntülendi.
Dinamitle patlatılarak aynı anda yıkılan 16 katlı 2 binadan geriye enkaz kaldı
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da dinamit kullanılarak aynı anda yıkılan 16 katlı 2 binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı alan Hatay'da kentin yeniden inşası için ekipler gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya ilçesinde de yıkım çalışmaları çerçevesinde Akasya Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 2 binası dinamit kullanılarak aynı anda yıkıldı. Milyonluk binaların kağıt gibi yerle bir olma anıysa cep telefonuyla görüntülendi. Binalardan geriye kalan enkazsa drone ile havadan görüntülendi.