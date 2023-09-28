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Depremin vurduğu Hatay'da 5 katlı bina yıkım esnasında çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Depremin yıkıcı etkisini hissettirdiği enkaz kentte ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde 5 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Dörtyol ilçesinde de yapışık 3 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı