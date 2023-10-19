Depremde yıkılan binanın yapı ortağı firari şahıs yakalandı

Adıyaman'da meydana gelen depremde yıkılan 8 katlı binanın yapı ortağı olan ve firari olarak aranan Bilal K., Aksaray'da yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Depremde yıkılan 8 katlı binanın yapı ortağı olan ve firari olarak aranan şahıs yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı Zümrüt Apartmanının yapı ortağı olan ve firari olarak aranan Bilal K., Aksaray'da yakalandı. 21 kişinin hayatını kaybettiği bina ile ilgili soruşturmada firari olan şahıs Aksaray'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN