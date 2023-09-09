Depremde binanın yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı

RABAT - Fas'ın El-Huz bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında bir binanın yıkılma anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nde yapılan açıklamada, Yerel saat 23.10 sıralarında merkez üssü ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesinde yerin 8 kilometre derinliğinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin bazı şehirlerde hasara yol açtığı öğrenildi. Depremde hasar alan bazı binalar yıkılırken bölgedeki halk büyük panik yaşadı. Bir binanın yıkıldığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.