Depremde ailesini kaybeden Suriyeli çocuk babasıyla buluştu

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde ailesini kaybeden 12 yaşındaki Suriyeli çocuk, babasıyla sınır kapısında buluştu. Ahmet Selbah, annesi, ablası ve 2 ağabeyini kaybettikten sonra Türk Kızılay ve Suriye'deki ilgililerin yardımlarıyla babasına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta, depremlerde yaşadıkları binanın yıkılması sonucu annesi, ablası ve 2 ağabeyini kaybeden 12 yaşındaki Suriyeli çocuk, ülkesindeki babasına sınır kapısında kavuştu.

Dulkadiroğlu ilçesinde ailesiyle yaşayan Ahmet Selbah, 6 Şubat'taki depremlerde kaldıkları 4 katlı binanın yıkılmasıyla annesi, 2 ağabeyi ve ablasıyla enkazda kaldı.

Kendi imkanlarıyla enkazdan hafif yaralı olarak çıkan Selbah'ın annesi, ağabeyleri ve ablası ise hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta teyzesiyle yaşamını sürdüren Ahmet Selbah'ın, Türk Kızılay ve Suriye'deki ilgililerin girişimleriyle Suriye'nin Halep kentinde yaşayan babası Mustafa Selbah'a kavuşması için harekete geçildi.

Türk Kızılay ekibi Ahmet Selbah'ı alarak Yayladağı Sınır Kapısı'na getirilen babası Mustafa Selbah ile buluşturdu.

Babasına kavuşan Ahmet Selbah, gazetecilere, bir yandan depremde ailesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken bir taraftan da 8 yıldır görmediği babasını kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Selbah, babasıyla kavuşmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

Baba Mustafa Selbah da oğluna kavuştuğu için çok sevinçli olduğunu belirterek, "Allah'a şükürler olsun oğluma kavuştum. İnsaniyetli davrananlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Bu işe vesile olduğumuz için çok mutluyuz"

Türk Kızılay Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Birimi Yöneticisi Anusha Zubairy da Ahmet'in babasıyla yeniden kavuşabilmesi için Suriye Kızılayından gelen talep üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

Ahmet'e ulaşarak gerekli destekleri verdiklerini anlatan Zubairy, "Bu süreçte sürekli Suriye Kızılayı ve Göç İdaresi Başkanlığıyla beraber vakayı yürüttük. Ahmet 8 yıl sonra babasıyla buluşacak, en son 4 yaşındayken babasını görmüştü. O zamandan bu yana görüntülü olarak telefon üzerinden iletişim halindeydiler. Bu işe vesile olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Duygulu anların yaşadığı buluşmanın ardından baba Selbah, yanına oğlunu alarak Suriye'ye döndü.