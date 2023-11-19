Deprem sonrası boşaltılan bina yıkım esnasında çöktü
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Diyarbakır'da deprem sonrası ağır hasar alan ve boşaltılan 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR'da, deprem sonrası ağır hasar alarak boşaltılan 8 katlı bina, yıkım esnasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alarak tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14'üncü Sokak'taki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya