Deniz omurgasızı türü canlıya Zelenski'nin adı verildi

Araştırmalara göre Polonyalı bilim insanları yeni keşfetmiş olduğu bir deniz canlısı olan deniz omurgasızına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin adını verdi. Deniz omurgasızının deniz dibini kavramak için 10 uzun kolu ve keskin dokunaç benzeri pençeleri olduğunu açıkladı.

İLK JURA TYLÜ YILDIZI

Öte yandan araştırmacılar, deniz yıldızları ve deniz kestaneleri ile yakından ilişkili olan "Ausichicrinites zelenskyyi" fosilinin Afrika kıtasında keşfedilen ilk jura tüylü yıldızı olduğunu belirtti.

CANLI TÜRÜNE ZELENSKİ ADI VERİLDİ

Araştırmacılar yeni keşfedilen canlıya "Ausichicrinites zelenskyyi" dediklerini belirterek bu isim özgür Ukrayna'yı savunmadaki "cesareti ve yiğitliği " nedeniyle Vladimir Zelenski'nin onuruna verildi" diye konuştu.