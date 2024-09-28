Deniz Biyolojik Çeşitliliği İçin Anlaşma İmzalandı

DENİZ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI KONUSUNDAKİ ANLAŞMAYI İMZALADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta; devletlerin, iç sular, karasuları, kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) gibi yargı yetkilerini kapsayan alanların dışında kalan açık deniz alanlarında Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı konusundaki anlaşmayı imzaladı.