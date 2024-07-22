Joe Biden Başkanlık Yarışından Çekildi, Kamala Harris Aday Oldu

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesi için haftalardır yapılan baskılara direndikten sonra, en nihayetinde havlu attı.

Biden, çekilme kararını duyurmasından sadece birkaç dakika sonra ise yerini alması gereken adayın, Başkan Yardımcısı Kamala Harris olduğunu söyledi.

Biden “Kamala’ya partimizin bu yılki adayı olması için tam desteğimi vermek istiyorum. Demokratlar, bir araya gelip Trump’ı yenme zamanı” dedi.

Biden’ın kararı, en az 30 Temsilciler Meclisi üyesi, beş senatör ve aralarında ünlü aktör George Clooney’nin de bulunduğu bağışçıların açıkça çekilmesi gerektiğini söylemesinin ardından geldi.

Biden’ın sürpriz açıklamasının ardından, dikkatler 5 Kasım’daki seçimlerde Cumhuriyetçi aday ve eski Başkan Donald Trump’ın karşısına kimin çıkacağına çevrildi.

Yeni aday nasıl belirlenecek?

Biden, partisi tarafından da çekilmeye zorlanabilirdi, ancak bunu kendisi yapmayı tercih etti.

Bu sayede, Biden’ın yerine kimin aday olacağını belirleme süreci daha basit olacak.

Biden, ön seçimlerde neredeyse tüm Demokrat Partili delegelerini desteğini almıştı. Şimdi delegeler bir başka adaya destek verebilmeleri için serbest bırakılacaklar.

Demokratlar, Biden’ı resmen partinin başkan adayı yapmak için 19 Ağustos’ta yapılacak parti kongresi öncesi bir yoklama anketi yapacaktı.

Biden’ın duyurusundan sonra bu yoklamanın akıbeti belirsiz. Biden, yardıcısı Harris’e işaret etse de, başka isimler de konuşuluyor.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi daha önce, adaylığın doğrudan Harris’e verilmemesi ve bir yarış yapılması çağrısında bulunmuştu.

Bir başka soru da başkan yardımcısı adayının kim olacağı.

İşte Kamala Harris dışında konuşulan diğer isimler;

Michigan Valisi Gretchen Whitmer

İki dönemdir Michigan Valiliği görevini yapan Gretchen Whitmer, birçok yorumcunun 2028’de başkanlık yarışına gireceği yönünde spekülasyon yaptığı, popülerliği giderek artan ülkenin Orta batısından bir Demokrat. Geçmişte Biden için kampanya yürüten Whitmer, siyasi amaçlarını da pek saklamadı.

Whitmer, New York Times’a yaptığı açıklamada 2028’de X kuşağından bir başkan görmek istediğini söylemiş ama kendi ismini öne çıkartmaktan kaçınmıştı.

2022’de Demokratların eyalet meclisini ve valiliği almasıyla sonuçlanan bir seçim kampanyasına öncülük etti.

Bu siyasi hakimiyeti sayesinde, eyalette aralarında kürtaja erişim ve silah güvenliği önlemlerinin de bulunduğu bir dizi ilerici politikayı uygulama fırsatı buldu.

California Valisi Gavin Newsom

California Valisi Gavin Newsom, Biden yönetiminin en ateşli destekçilerinden biri. Sık sık televizyonlara çıkıp, Biden’ı öven açıklamalar yapıyor.

Ancak Newsom’ın kendi siyasi hırsları da var.

Sıklıkla 2028 seçiminin olası adaylarından biri olarak gösteriliyor ve çok sayıda Demokrat Partili yorumcu Biden’ın yerine geçebileceğini söylüyor.

Newsom ülke çapındaki görünürlüğünü de, geçtiğimiz yıllarda muhafazakâr medyadaki açıklamalarıyla ve geçen yıl Florida Valisi Ron DeSantis ile yaptığı tartışmayla artırdı.

Biden’ın Haziran ayında Atlanta’da yaptığı fiyaskoyla sonuçlanan televizyon tartışmasının ardından başlıca savunucularından biri olmuştu. Newsom, tartışma sonrasında gazetecilerin Biden’ın yerini alıp almayacağı sorularını geçiştirmişti.

Newsom, adaylıktan çekilme kararından önce Biden’ın arkasında durdu. Geçtiğimiz günlerde, önde gelen Demokrat Partili eyalet valileriyle birlikte Washington’da Biden ile buluştu ve Biden’ın 4 Temmuz’da Michigan’da yaptığı mitinge katılanlar arasındaydı.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’in başkanlık istediği bir sır değil.

2020’de adaylık yarışına katıldı ve Biden yönetiminin en iyi iletişim kuran isimlerinden biri olarak gösterildi.

Buttigieg, bakanlığı sırasında bir dizi krizi yönetti. Ohio’da bir trenin devrilmesi, Baltimore Köprüsü’nün çökmesi ve Southwest Havayolları’nın 2022’deki tarife krizinde, yönetimin yüzü oldu.

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, 2022’de göreve geldiği eyalette yüksek onaylanma oranlarına sahip. Pennsylvania Trump’ın 2016’da az farkla kazandığı, yarışın ortada olduğu eyaletlerden.

Daha önce eyaletin başsavcılığını yapan Shapiro, görev süresi boyunca partilerüstü bir tavırla çalıştı.

Shapiro, geçen yıl eyaletteki önemli bir otoyolda çöken bir köprüyü hızla yeniden inşa etmesiyle ulusal basının manşetlerine çıktı. Bu, ilk dönem görev yapan bir vali için önemli bir siyasi zaferdi. Hızlı yeniden inşa birçokları tarafından 2028’deki potansiyel bir aday için mükemmel bir hizmet örneği olarak gösterildi.

Illinois Valisi JB Pritzker

Illinois Vallisi JB Pritzker, son yıllarda adını Trump’a karşı çıkıp, Biden’ı savunmasıyla duyurdu.

Hyatt oteller zincirinin varisi milyarder iş insanı, sosyal medyada Trump’ı eleştiriyordu.

Televizyon tartışmasından sonra Trump’a “yalancı” dedi ve eski başkanı “Sadece kendisini düşünen, 34 suçtan hüküm giymiş bir suçlu” diye tanımladı.

Whitmer gibi Pritzker da kürtaj hakkı ve silah denetimi gibi konularda Demokrat Partililerin politikalarını uygulama siciline sahip.

Diğer muhtemel adaylar kimler?

Potansiyel başkan adayı listesi bu Demokrat Partililer’in de ötesine gidiyor.

Kentucky Valisi Andy Beshear, çok muhafazakâr bir eyalette iki dönemdir Demokrat Partili bir vali olarak görev yapıyor. Geçen yıl yeniden seçilmesinden sonra ulusal ölçekte dikkat çekmeye başladı.

Maryland Valisi Wes Moore da, geçtiğimiz aylarda Baltimore’daki Francis Scott Key Köprüsü’nün çökmesinden sonra ilgi odağı oldu.

Senatörler Amy Klobuchar ve Cory Booker geçmişte başkan aday adayı oldu ve Demokratlar arasında isimleri bilinen figürler haline geldiler.

Georgia Senatörü Raphael Warnoc da, yarışın ortada olduğu eyalette başa baş geçen seçim yarışını kazandıktan sonra, Biden’ın yerine geçebilecek isimler arasında anılmaya başlandı.

Reuters IPSOS’un geçen Salı günü yayımladığı ankette ise Kasım’daki seçimlerde Trump’ı yenebilecek tek isim Michelle Obama olarak görülüyor. Ancak eski first lady, birçok kez başkan olma niyeti bulunmadığını söyledi.