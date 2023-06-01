Delhi'de Son 36 Yılın En Serin Mayıs Ayı Kaydedildi

Hindistan Meteoroloji Dairesi, Delhi'de son 36 yılın en serin Mayıs ayının kaydedildiğini açıkladı. Mayıs ayında kaydedilen ortalama maksimum sıcaklık 36,8 santigrat derece oldu. Bu düşüş, aşırı yağışlarla ilişkilendiriliyor.

YENİ DELHİ, 1 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Meteoroloji Dairesi Perşembe günü, ülkenin ulusal başkent bölgesi Delhi'de son 36 yılın en serin Mayıs ayının kaydedildiğini açıkladı.

Hava durumu departmanı, Mayıs ayında kaydedilen ortalama maksimum sıcaklığın 36,8 santigrat derece olduğunu bildirdi. Ortalama maksimum sıcaklıktaki düşüş, şehrin Mayıs ayında aldığı aşırı yağışla ilişkilendirildi.

Normalde Delhi'nin en sıcak ayı olan Mayıs'ta, 40 santigrat derecenin üzerindeki maksimum sıcaklıklar sadece dokuz gün etkili olurken, sıcak hava dalgası koşulları ulusal başkentin bazı bölgelerini iki gün boyunca etkiledi.

Delhi, Mayıs ayında beş batı rüzgarı etkisiyle 111 mm seviyesinde önemli miktarda yağış aldı. Bu değer, uzun vadeli ortalama olan 30,7 mm seviyesinden yüzde 262 oranında daha yüksek.