Delhi'de kadınla ilişkisi olduğu iddia edilen adam ailesi tarafından öldürüldü

Delhi'nin Jafrabad bölgesinde, bir kadınla ilişkisi olduğu iddia edilen kadının ailesi tarafından yapılan bir saldırıda 25 yaşındaki bir adam bıçaklanarak öldürüldü. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, üç sanığı bulmak için çalışmalara devam ediyor.

Hindistan2ın başkenti Delhi'nin Jafrabad bölgesinde,bir kadınla ilişkisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki adam kadının ailesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü .

İsmi Salman olarak açıklanan adam, iddiaya göre kadının babası ve kardeşleri tarafından saldırıya uğradı. Salman, boynuna ve göğsüne aldığı ölümcül bıçak yaraları sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti. Tüm olay bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Polis, Salman'ın ilişki yaşadığı kadının ailesinin ilişkiye karşı çıktığını bu nedenle Salman'ı öldürüldüğünü söyledi.

Salman dar sokakta motorsikleti ile giderken ilişi yaşadığı kadının Manzoor, kardeşi Moshin ve başka bir küçük kardeşi tarafından durduruldu.

Saldırganlar Salman'ı defalarca boynundan ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Salman ile beraber motosiklette bulunan diğer iki arkadaşı koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.