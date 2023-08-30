DEAŞ Üyesi Alman Kadın 14 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Irak'ta köle olarak tuttuğu 5 yaşındaki Yezidi kız çocuğunu susuz bırakarak ölümüne neden olan DEAŞ terör örgütü üyesi Alman kadın 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Irak'ta köle olarak tuttuğu 5 yaşındaki Yezidi kız çocuğunu susuz bırakarak ölümüne neden olan DEAŞ terör örgütü üyesi Alman kadın 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Irak'ta 5 yaşındaki Yezidi kız çocuğunu susuz bırakarak ölümüne yol açan DEAŞ terör örgütü üyesi Alman Jennifer Wenisch'in cezası belli oldu. Kocası ile birlikte köle olarak tuttuğu kız çocuğunu güneşin altında susuz bırakarak öldürdüğü belirlenen 32 yaşındaki Wenisch, Münih Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından adam öldürme suçunun yanı sıra köleleştirme ve insan hayatına saygısızlık suçlarından 14 yıl hapisle cezalandırıldı. Duruşmada, kızın ölümünün ardından annesinin kafasına ağlamaması için silah dayadığı kaydedilen Alman kadının, anneye uyguladığı psikolojik şiddet de değerlendirildi.

Jennifer Wenisch'in eşi Irak vatandaşı Taha Sabah Nuri ise, 2021 yılının kasım ayında Frankfurt Mahkemesi tarafından soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve ölümle sonuçlanan bedensel zarar suçlarından ömür boyu hapisle cezalandırılmıştı.

Münih Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından 2021 yılında Jennifer Wenisch'e verilen 10 yıl hapis cezası, Federal Adalet Divanı tarafından yeni delillerin dinlenilmesi gerekçesiyle bozulmuştu. Federal Savcılığı'nın yaptığı temyiz başvurusunun ardından yargıya tekrar taşınan davada iddianamaye göre örgüt üyesi Wenisch ve eşinin 2015 yılında Irak'ta anne ve kızı köle olarak satın aldığı belirtilirken o dönem hasta olan küçük kızı ceza olarak güneşin altında zincirledikleri ve yüksek sıcaklıkta susuz bıraktıkları kaydedildi.

Öte yandan, Jennifer W. 2016 yılında Ankara'da bulunan Alman Büyükelçiliği'nde kimlik yenilemeye çalışırken gözaltına alınarak sınır dışı edilmişti. - MÜNİH