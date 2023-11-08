DEAŞ, Kabil'deki Bombalı Saldırıyı Üstlendi
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gerçekleşen minibüs saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bir minibüse düzenlenen, 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından, dün akşam saatlerinde düzenlenen söz konusu saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zedran, dün, kentin batısında Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Kaynak: AA / Dünya