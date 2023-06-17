DEAŞ'ın kaçırdığı Ezidi kadın, 9 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu ve eşiyle yeniden evlendi

Terör örgütü DEAŞ'ın 9 yıl önce Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinden kaçırdığı Ezidi kadın, özgürlüğüne kavuşmasının ardından eşiyle yeniden dünya evine girdi.

Samiya Simo, eşi Dahil Hasan ile 2013'te evlendi ancak evliliğinin üzerinden birkaç ay geçmeden terör örgütünce "esir alındı". Eşi Hasan da 9 yıl boyunca Simo'nun kurtarılacağı günü bekledi.

Simo, terör örgütü DEAŞ'ın elinde 9 yıl esir tutulduktan sonra 3 Haziran 2023'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin girişimleriyle kurtarıldı.

Yıllar sonra birbirine kavuşan Ezidi çift, Duhok'un Semel ilçesinde nikah tazeledi ve düğünün masrafını da bölgedeki hayırseverler karşıladı.

Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'a 3 Ağustos 2014'te saldıran DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.