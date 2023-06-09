DEAŞ, Afganistan'daki bombalı saldırıyı üstlendi

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 11 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Taliban yönetiminin Badahşan Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi'nin öldürüldüğü saldırıyı da DEAŞ üstlenmişti.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 11 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde düzenlenen söz konusu saldırıyı üstlendi.

Taliban yönetiminin Badahşan Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi, 6 Haziran'da vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da kendisini hedef alan bir bombalı intihar saldırısında yaşamını yitirmiş, bu saldırıyı da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Dün yine, Feyzabad'da bir camide Ahmedi'nin cenaze töreni esnasında bir patlama meydana gelmiş, 11 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

9 Mart'ta da Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin valilik binasında DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda, Taliban geçici hükümetinin Valisi Muhammed Davud Muzemmil yaşamını yitirmişti.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından DEAŞ, gerek Taliban mensuplarına gerekse sivillere yönelik saldırılarını artırmıştı.