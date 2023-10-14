DEAŞ, Afganistan'da Cami Saldırısını Üstlendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Baghlan vilayetindeki bir camide gerçekleştirilen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Afganistan'da dün bir camide cuma namazı sırasında gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendiğini açıkladı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Baghlan vilayetinin Pol-e-Khomri şehrindeki bir camide cuma namazı sırasında bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, 7 kişi ölmüş 15 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendiğini açıkladı. - KABİL