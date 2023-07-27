DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon güçlerine ait helikopter düştü

Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerine ait bir helikopter Irak'ın Erbil kenti yakınlarında düştü. Kazada can kaybı olmadığı ve sivil altyapıya zarar verilmediği belirtildi.