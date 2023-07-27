DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon güçlerine ait helikopter düştü
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Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerine ait bir helikopter Irak'ın Erbil kenti yakınlarında düştü. Kazada can kaybı olmadığı ve sivil altyapıya zarar verilmediği belirtildi.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerine ait bir helikopter Irak'ın Erbil kenti yakınlarında düştü.
Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde rutin eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin öğle saatlerinde Erbil yakınlarında düştüğü aktarıldı.
Kazada can kaybı olmadığı ve sivil altyapıya zarar verilmediği ifade edildi.
Koalisyonun bölgenin ve sivil halkın güvenliğini sağlama konusunda Irak hükümeti ile çalıştığına işaret edilen açıklamada olaya ilişkin durum değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.
Yerel medyadaki haberlerde ise, askeri helikopterin Erbil'e yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Musul'un Gwer nahiyesinde teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.