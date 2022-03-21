David Beckham, Instagram hesabını bir günlüğüne Ukraynalı doktora devretti

İngiltere milli takımının eski kaptanı David Beckam, Instagram hesabını Harkov'daki Doğum Merkezi'nin başındaki Irina isimli sağlık çalışanına devretti.

Ukraynalı doktor Irina dün Beckham'ın Instagram ve Facebook hesaplarını, çatışmaların ortasında tıp çalışanlarının bir gününün nasıl geçtiğini anlatmak için kullandı.

Irina, eski futbolcu Beckham'ın hesaplarında yeni doğan bebeklerin bodrumda nasıl tedavi edildiğine dair görüntüleri paylaştı.

Çocuk anestezisti olan Irina, Beckham'ın sosyal medya hesaplarından savaşın başladığı ilk gün tüm hamile kadınları, bebekleri ve yeni doğum yapmış kadınları tahliye ettiklerini, ancak yaşam destek ünitesine bağlı çocukları hastanenin bodrum katında tutmaya devam ettiklerini anlattı.

Irina'ya göre en zoru ilk günlerdi, bombaların ve saldırıların ortasında çalışmayı öğrenmeleri gerekti.

Bombaların ve füzelerin altında 7/24 çalıştığını anlatan Irina'nın hikayesinin ardından UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) de Beckham'a Ukrayna'daki çocuk ve doğum hastanelerinde çalışanlara ses verdiği için teşekkür etti.

Beckham: UNICEF'e bağış yapın

Beckham, takipçilerini, elçisi olduğu UNICEF'e bağış yapmaları için teşvik etti.

Beckham ve eşi Victoria'nın UNICEF'e 1 milyon sterlin bağış yaptığı açıklandı.

Manchester United ve Real Madrid'de forma giymiş olan Beckham'ın Instagram'da 71 milyon takipçisi var.

Beckham, Irina ve diğer sağlık çalışanlarının 'Ukrayna'da hayat kurtarmak için yaptıkları inanılmaz işi göstermek istediğini' vurguladı.

Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov, son üç haftadır Rusya'nın saldırılarına maruz kalıyor.