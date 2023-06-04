DATÜB Genel Başkanı Kassanov: Türk dünyası Türkiye'nin yanındadır

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti ve Türk dünyasının Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Türk dünyası ile dün olduğu gibi bugünde Türkiye'nin, Türk milletinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur ittifakının yanındadır" dedi.

21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri olmak üzere 81 ülkeden 100'e yakın üst düzey konuğun yanı sıra DATÜB Genel Başkanı Kassanov da, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katıldı.

Kassanov tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa süre görüşecek kendilerini Ahıskalı Türklere verilen destekten dolayı teşekkür ederek yeni dönem için tebrik etti. Kassanov imzalı bildiride, "Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Türkiye dahil 9 ülkede bulunan temsilcilikleriyle, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Ahıskalı Türkler ile, tüm Türk dünyası ile dün olduğu gibi bugünde Türkiye'nin, Türk milletinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur ittifakının yanındadır" denildi.

Kassanov, "Cumhurbaşkanımızı yeni dönemde kutluyoruz. Kendisi biz Ahıskalı Türkleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Kabinede yer alan tüm bakanlarımızı tebrik ediyoruz. Hep birlikte yeni dönemde omuz omuza çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle Türkiye kazandı. Hepimiz sevinçliyiz" dedi. - İSTANBUL