Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında 46 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça'da 46 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında 46 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından gece saatlerinde hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 16 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Datça'da ikinci düzensiz göçmen olayı sabah saatlerinde yaşandı. Yine Sahil Güvenlik Mobil radarına yakalanan lastik bot içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA