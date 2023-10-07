Datça açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber tekne içinde 17 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber tekne içinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Datça açıklarında seyreden fiber tekne içinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki fiber tekne durduruldu. Tekne içinde 17 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA