Danimarka Ukraynalı Savaş Pilotlarını Eğitmeye Hazırlanıyor

Danimarka, Ukraynalı savaş pilotlarını eğitmeye yönelik planlarını açıkladı. Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, eğitimin Danimarka F-16'larının bulunduğu Skrydstrup hava üssünde yapılacağını belirtti. Danimarka, ağustosta başlaması planlanan Ukraynalı savaş pilotlarının eğitimi misyonuna liderlik edecek.

Danimarka, Ukraynalı savaş pilotlarını eğitmeye yönelik planını açıkladı.

Danimarka haber ajansı Ritzau'ya göre, Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Ukraynalı savaş pilotlarının eğitimiyle ilgili planları olduğunu belirtti.

Poulsen, "Eğitim, Danimarka F-16'larının bulunduğu Jutland'daki Skrydstrup hava üssünde yapılacak." diyerek bu plana destek bulmayı beklediklerini söyledi.

Danimarka, Hollanda ile gerçekleştireceği, ağustosta başlaması planlanan "Ukraynalı savaş pilotlarının eğitimi" misyonuna da liderlik edecek.