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Danimarka, gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planlıyor

Danimarka, gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planlıyor

Dünya Haberleri

Danimarka'nın, NATO harcama hedefleriyle uyumlu olarak gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planladığı bildirildi. Danimarka'nın savunma harcamalarını 10 yılda 3'e katlayarak 21 milyar dolara çıkaracağı kaydedildi.

Danimarka'nın, NATO harcama hedefleriyle uyumlu olarak gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planladığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Danimarka'nın savunma harcamalarını 10 yılda 3'e katlayarak 21 milyar dolara çıkaracağı kaydedildi.

Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, basın toplantısında, ülkesinin savunma ve güvenlik politikasında "bir dönüm noktasında" olduğunu ifade etti.

Bakan Poulsen, "Avrupa'da savaş var ve biz barışı cepte göremeyiz daha fazla." dedi.

Harcamaların artırılmasına ilişkin kararın, NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) en az yüzde 2'sinin savunmaya ayrılması hedefine yönelik olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Şeyma Uzundere - Dünya

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