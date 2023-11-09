Danimarka, Gazze'deki Filistinli Sivillere İlave Yardım Yapacak

Danimarka, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki Filistinli siviller için 10,6 milyon dolar ilave insani yardım yapacağını açıkladı. Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini ve hükümetin yardım çabalarını destekleyeceğini belirtti.

Danimarka'nın, İsrail ordusunun aralıksız saldırılarına maruz kalan Gazze'deki Filistinli siviller için 10,6 milyon dolar ilave insani yardım yapacağı açıklandı.

Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumun katastrofik boyutlara ulaştığını ve her geçen gün daha da kötüleşmekte olduğunu ifade etti.

Jorgensen, hükümetin, insani yardım çabalarını daha önce açıkladığı miktara ilave olarak 75 milyon kronla (10,6 milyon dolar) destekleyeceğini belirtti.

Danimarka'nın saldırılardan ağır etkilenen pek çok çocuğa yardıma odaklandığını kaydeden Jorgensen, sivillerin insani yardım, temiz suya erişim, tıbbi tedavi konularında hala acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bu arada, Danimarka Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu miktarın, Gazze'deki sivillerin su, gıda ve barınma gibi acil ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi.

Diğer yandan, Bakan Jorgensen Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çağrısıyla düzenlenen "Gazzeli Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"ta yaptığı konuşmada, Gazze'de insani yardım koridoru açılması ve saldırılara ara verilmesi çağrısında bulundu.

Jorgensen, Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze Şeridi'ne hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişim çağrısına Danimarka'nın desteğini açıkladı.

Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Özellikle Gazze'deki insani durum çok kritik." diyerek Gazze ve Batı Şeria'daki siviller için 7,1 milyon dolarlık ek yardım taahhüt etmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 175 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.