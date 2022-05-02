Danimarka Dışişleri Bakanı Kofod, İrpin'i ziyaret etti

Ukrayna'da bulunan Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Ukrayna'nın İrpin kentini ziyaret etti.

Kofod sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada Kiev'in banliyölerinde yıkımlara tanık olmak korkunç. Danimarka, bu saldırıların sorumlularının soruşturulması ve adalete teslim edilmesi çalışmalarını katı bir şekilde desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kofod'un Ukrayna gezisine Irpin'i ziyaret ederek başladığını belirtti. Kuleba, "Jeppe Kofod'un Ukrayna gezisine Irpin'i ziyaret ederek başladık. Rus ordusu burada ve Kiev bölgesinin diğer kasabalarında tarif edilemez vahşet işledi. Danimarkalı arkadaşım her şeyi kendi gözleriyle gördü. İkimiz de sorumluları adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

DANİMARKA UKRAYNA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ YENİDEN AÇTI

Kofod ayrıca Kiev'de Danimarka Büyükelçiliğinin yeniden açılmasıyla ilgili olarak, "Rusya'nın saldırısının ardından bugün büyükelçiliği yeniden açmamız önemli bir adım" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya