Danimarka'da Kuraklık Nedeniyle Orman Yangını Riski Artıyor

Danimarka Acil Durum Yönetim Ajansı, ülkede devam eden kuraklık nedeniyle orman yangını riskinin arttığını ve Mayıs ayının son 15 yılın en yağışsız ayı olduğunu açıkladı. Kuraklığın rekor kıran 2018 yazıyla benzerlik gösterdiği belirtilirken, halktan açık havada ateş yakarken dikkatli olmaları istendi.

KOPENHAG, 7 Haziran (Xinhua) -- Danimarka Acil Durum Yönetim Ajansı (DEMA), ülkede devam eden kuraklık yüzünden Mayıs ayının ülkede son 15 yıldaki en yağışsız ay olarak kaydedildiğini hatırlatarak artan orman yangını riski konusunda uyarılarda bulundu.

Ajanstan Salı günü yapılan açıklamaya göre Mayıs ayında, önceki yılların aynı dönemine kıyasla çok daha fazla orman yangını alarmı verildi.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü (DMI) Acil Durum Müdürü Knud-Jacob Simonsen, kuraklığın rekor kıran 2018 yazıyla benzerlik gösterdiğini ifade etti.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre Simonsen, "Halihazırda toprak katmanlarında, normalde Haziran ayı boyunca aldığımız yağış miktarının yarısına eşdeğer önemli bir su açığımız var. Önümüzdeki hava tahminlerinin de kuraklığa işaret etmesiyle birlikte, durum 2018'de kuraklığın kavurduğu yaz mevsimini andırıyor" dedi.

Ülke çapındaki orman yangınlarını takip eden Brandfare.dk web sitesi, kurak hava koşulları nedeniyle ülke genelinde birçok alanı turuncu renkte gösterirken, halktan açık havada ateş yakarken dikkatli olmaları istendi.

Yangınların önlenmesinde kolektif çabaların önemini vurgulayan Danimarka Acil Durum Hizmetleri Genel Sekreteri Bjarne Nigaard, "Son haftalarda belediye acil hizmetleri önceki yıllara kıyasla daha fazla orman yangınına müdahale etti. Yangınları önlemek için herkesin katkıda bulunması ve elinden geleni yapması önem taşıyor" ifadelerini kullandı.