Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e Saldırı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi bir grup, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenledi. Grup üyeleri Kur'an-ı Kerim'i yaktı ve İslam'a hakaret içeren sloganlar attı. Saldırı sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaşıldı.