Dağlık Karabağ'da Akaryakıt Deposu Patlamasında Ölü Sayısı 170'e Yükseldi
Dağlık Karabağ bölgesinde meydana gelen akaryakıt deposu patlamasında ölü sayısı 170'e yükseldi. Bulunan cansız bedenler ve kalıntılar adli tıp bürosuna nakledildi. Kurtarma operasyonu devam ediyor.
MOSKOVA, 29 Eylül (Xinhua) -- Dağlık Karabağ bölgesinde Pazartesi günü meydana gelen akaryakıt deposu patlamasında ölü sayısı 170'e yükseldi.
RIA Novosti haber ajansının Cuma günü yerel acil servislere dayandırdığı haberine göre, bulunan toplam 170 cansız beden ve kalıntıların adli tıp bürosuna nakledildiği belirtildi.
DNA tespiti için kalıntıların Ermenistan'a nakledileceği belirtilen haberde, kurtarma operasyonunun devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: Xinhua / Dünya