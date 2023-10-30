Dağıstan Havalimanında İsrail Uçağı Nedeniyle Arbede: 20 Yaralı

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanında İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle yaşanan arbedede 20 kişinin yaralandığı ve olayın kontrol altına alındığı bildirildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanında İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle yaşanan arbedede 20 kişinin yaralandığı ve olayın kontrol altına alındığı bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Dağıstan'daki Mahaçkale Havalimanı'nda protestocularla güvenlik güçleri arasındaki arbedeye ilişkin bilgi verildi.

Olaylar neticesinde 20 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, iki kişinin durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da olayların tümüyle kontrol altına alındığı ve 60 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Başkanı Sergey Melikov, yaptığı açıklamada, Dağıstan halkına yönelik protesto çağrılarının Ukrayna'dan yönetilen sosyal medya hesaplarından yapıldığını belirterek havalimanının 2-3 gün içinde tekrar faaliyete geçeceğini söyledi.

Dün Mahaçkale Havalimanı'nda İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.