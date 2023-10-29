Dağıstan Havalimanı'nda İsrail Uçağı Nedeniyle Protesto
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Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'nda İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'nda İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle Mahaçkale Havalimanı'na geldi.
Havaalanında önlem alan güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı.
Protestocular henüz olay yerinden ayrılmadı.
Kaynak: AA / Dünya