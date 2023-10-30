Dağıstan'da İsrailli yolcular güvenlik altına alındı

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'den gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişinin Mahaçkale Havaalanı'nı basması sonrası çok sayıda İsrailli gözetim altına alındı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Rusya'ya bağlı Dağıstan'a inen bir uçak nedeniyle yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Mahaçkale Havaalanı'nı basması sonrası çok sayıda İsraillinin güvenli bir yerde gözetim altına alındığı açıklandı. İsrailli bir güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada, Mahaçkale'deki olayların devam ettiğini belirterek, "Sınırlı sayıda İsrailli ve Yahudi şu anda izole durumda ve havaalanında gözetim altında. Koşullar izin verdiğinde onların Moskova'ya aktarmalı uçuşla yola çıkmaları için çalışıyoruz. İsrail güvenlik yetkilileri ve İsrail büyükelçisi yerel güvenlik yetkilileriyle birlikte çalışıyor" dedi.

İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Dağıstan'daki olayları takip ettiklerini belirterek, Rus kolluk kuvvetlerinden tüm İsrail vatandaşlarını korumasını, Yahudilere ve İsraillilere yönelik saldırılara karşı kararlılıkla hareket etmesini beklediklerini belirtti.

Havaalanı uçuşa kapatıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı'nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar kapalı kalacağını duyurdu. - DAĞISTAN