Yunanistan'ın Türkiye sınırı yakınınındaki Meriç Bölgesi'nde orman yangınlarının devam ettiği Dadia Milli Parkı'nda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer kayıp ihbarı olmadığını göz önünde bulundurarak bedenlerin ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlere ait olma olasılığı üzerinde duruyor.

Dadia Milli Parkı, Dedeağaç'ın kuzeyinde geniş bir ormanlık alan ve burada yangınların Pazartesi gününden bu yana hızla yayıldığı düşünülüyor.

Cesetlerin, şehrin kuzeydoğusundaki Avantas köyünün yakınında bir binanın yanmış kalıntılarını inceleyen itfaiye tarafından bulunduğu bildirildi.

İtfaiye sözcüsü Ioannis Artophios konuyla ilgili açıklamasında, "Çevre bölgelerden herhangi bir kayıp ihbarı bildirilmediği göz önüne alındığında, bunların ülkeye yasa dışı yollardan girmiş kişiler olma ihtimali araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Göç rotalarından biri

Meriç Bölgesi, Türkiye üzerinden oraya giden Suriyeli ve Asyalı göçmenlerin Meriç Nehri'ni geçerek Avrupa Birliği'ne ulaşmak üzere en çok kullandıkları rotalardan biri haline geldi.

Dadia ormanının göçmenlerin tercih ettiği bir rota olduğu da biliniyor.

Türkiye sınırına yakın önemli bir liman olan Dedeağaç, Salı günü 39°C'ye çıkan sıcaklıklar ve sert rüzgarların harladığı orman yangınlarıyla mücadele eden bölgelerden biri.

Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece boyunca kentin yakınındaki sekiz köyde insanlara evlerini terk etmelerini ve güvenli bir yere gitmelerini söyleyen anonslar yapıldı.

Şehrin kuzeydoğu ucundaki hastanenin boşaltılması için operasyon sürerken, üniversite hastanesinin arazisine alevler girdiği görüldü. Yunan yetkililer, ambülans ve otobüs filosuyla yaklaşık 115 hastanın tahliye edilmesi için talimat verdi.

Hastaların bir kısmı şehirdeki diğer hastanelere nakledilirken, 90 kadarı da limandan feribotla götürüldü. Yoğun bakım hastaları ve yeni doğan bebeklerin bakımı içinse yolcu gemisi Adamantios Korais kullanıldı.

Daha önce şehre yakın bir köyde bir ölüm vakası bildirilmişti. Bu cesedin de yine ülkeye kaçak yollarla giren bir göçmene ait olduğu düşünülüyordu.

Yangınlar Dedeağaç'ın kuzeybatısı boyunca onlarca kilometrelik alanı, Rodop'u ve daha batıdaki Kavala sahilini de etkiliyor.

Başkentin batısında, Aspropyrgos'taki bir sanayi bölgesinde çok sayıda depo alevler içinde kaldı ve Attika Otoyolu yakınında gökyüzü dumanlarla kaplandı.

Salı günü öğle saatlerinde Fili köyünde otoyolun karşı tarafında ikinci büyük bir yangın çıktı.

Yangın aynı zamanda Parnitha Dağı'nın eteklerinde, Fili'nin birkaç kilometre kuzeyinde bulunan tarihi Kleiston Meryem Ana'nın Ölümü Manastırı'na da sıçradı.

İtfaiye yetkilileri, manastırda 50 rahibenin yaşadığını ve onları güvenli bir yere götürmek için bir afet müdahale ekibinin gönderildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'na göre Türkiye Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele için Yunanistan'a iki uçak, iki helikopter ve 60 kişilik kara yardım ekibi gönderme teklifinde bulunuldu.