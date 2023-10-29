Cumhuriyet'in 100. yılında Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü kapsamında Türk donanmasına bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş törenine başladı. Fırkateynler, korvetler, denizaltılar ve diğer gemilerden oluşan donanma, büyük bir görsel şölen sunuyor.

- Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndan geçişi töreni başladı

İSTANBUL - Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile geçişi başladı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş törenine başladı. TC ANADOLU gemisinin de içinde olduğu fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, amfibi gemiler, hücumbotları denizaltıları ve yardımcı sınıf gemiler olmak üzere 100 geminin boğazdan tören geçişi başladı.