Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ' Türkiye' ismi verilen dev gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına ' Türkiye' ismi verilen 399.9 metre uzunluğundaki 'MSC Türkiye', 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıldönümünde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Çin'de yaptırılan ve en fazla konteyner taşıma kapasitesine sahip 399.9 metre uzunluk, 61.3 metre genişlik ve 33.5 metre derinlikte olan gemiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına 'Türkiye' ismi verildi. Gemi bir seferde 24 bin 346 standart konteyner taşıma kapasitesine sahip ve 'megamax' sınıfı olarak adlandırılıyor.

İngiltere'nin Felixstowe Limanından yola çıkan ve Tekirdağ'a giden Liberya bayraklı 399.9 metre uzunluğundaki 'MSC Türkiye' Ege Denizi'nden saat 09.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 10.10 sıralarında Çanakkale önlerinde olan 'MSC Türkiye' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıldönümünde Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçti. Geminin Çanakkale önlerinden geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler su gösteri ve selamla yaptı.

Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen 'MSC Türkiye' Tekirdağ'a gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

'MSC Türkiye' gemisine boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-15' ve 'Kurtarma-16' römorkörleri refakat etti. Dev geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı Kuzey'den Güney'e saat 07.00 ile saat 12.30 arası gemi geçişlerine kapatıldı.