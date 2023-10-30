Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı ISS'te kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları İstanbul boğazından uzaya kadar farklı noktalarda kutlandı. Rus kozmonotlarının Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açmasıyla kutlamalar uzayda da gerçekleşti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları İstanbul boğazından uzaya kadar farklı noktalarda kutlandı. Gün içerisinde birçok etkinlik düzenlenirken, dünyanın dört bir yanında Cumhuriyetin 100. yılı gösterilerle karşılandı. Son olarak yeni bir kutlama ise Rus kozmonotlardan geldi.

Türk bayrağı Cumhuriyetin 100. yılına özel ISS'te

29 Ekim Pazar günü itibarıyla Türkiye'nin pek çok noktasında Cumhuriyet Bayramı gösterileri düzenlendi. İstanbul'da boğazda gemilerle kutlanırken, Ankara'da Solotürk gösterileri yapıldı. Ancak Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak kutlamalar Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşındı.

???? Rus kozmonot Oleg Artemyev @OlegMKS, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı???? açarak #Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı. pic.twitter.com/xji4RG0m3O — RusEmbAnkara (@RusEmbTurkey) October 29, 2023

Rusya'nın ISS'teki kozmonotlarından biri olan Oleg Artemiev, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açtı. İstasyonun camına yapıştırılan bayrak ile Türkiye'nin 100. yıl kutlamalarına uzaydan destek verilmiş oldu. Kozmonotun paylaşımı kısa sürede beğeni rekorları kırdı.

Ucu bucağı gözükmüyor: 100. yıl Togg konvoyu başladı!

Öte yandan Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramımızda Türkiye'nin otomobili TOGG ve sahipleri çok özel bir etkinliğe bir araya geldi. Marka, 100. yıl gösterileri kapsamında T10X sahiplerini Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde topladı. Toplanma kapsamında tüm Türkiye'den TOGG sahipleri bir araya geldi ve 100. yılı coşkuyla karşıladı.

Bu kutlamalara ek olarak, Google da Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. Arama motoru devi Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir Doodle oluşturdu.

Bizler de ShiftDelete.Net ekibi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız. Peki siz Cumhuriyet ve uzay teması hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.