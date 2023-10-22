Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıdı

Türkiye'den Gazze'ye, içerisinde 20 uzman hekimin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve uzman hekimler, Mısır Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek sağlık yardımlarını değerlendirdi.

Türkiye'den Gazze'ye, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman hekimin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilaç ve tıbbi malzemeler taşıyan ve 20 uzman hekimle Ankara'dan hareket eden Cumhurbaşkanlığına ait uçak, öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı.

Sağlık Bakanlığı yöneticileri de dahil olmak üzere 20 uzman hekim, Mısır Sağlık Bakanlığında bakan yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi