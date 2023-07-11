Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Srebrenitsa Soykırımı'nı Lanetledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, soykırımı lanetledi ve Türkiye'nin Bosna halkının yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masum insanın katledildiği utanç verici soykırımı lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Altun, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masum insanın katledildiği utanç verici soykırımı lanetliyorum. Türkiye olarak Bosna halkının yanında olmaya, Balkan coğrafyasının huzur ve güvenliği için her türlü adımı atmaya devam ediyoruz. Srebrenitsa şehitlerimizin ruhları şad olsun."