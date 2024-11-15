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Cevdet Yılmaz, KKTC'nin 41. Yıl Dönümü Etkinliklerine Katıldı

Cevdet Yılmaz, KKTC'nin 41. Yıl Dönümü Etkinliklerine Katıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı konuşmada, KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasının adadaki istikrar ve refah için önemli olduğunu vurguladı. Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesini ve kahramanlarını anarak, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı etkinlikler kapsamında yaptığı açıklamada, "KKTC'nin tanınması, adadaki istikrarın ve refahın anahtarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamasında, "Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile kuruluş yıl dönümü törenlerine katılarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle bir araya geldik. Bağımsızlık uğruna mücadele ruhuyla egemenliğini dünyaya ilan eden, adada ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimin Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum.

Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere, bu destansı mücadelenin kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Mehmetçik ve Mücahitlerimizin fedakarlıklarını unutturmamaya, aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması, sadece Kıbrıs Türkleri için değil, tüm bölge için hayati öneme sahiptir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi, KKTC'nin tanınması, adadaki istikrarın ve refahın anahtarıdır. Anavatan Türkiye olarak, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya ve Kuzey Kıbrıs'ın sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için destek vermeye devam edeceğiz. Nice yıllara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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