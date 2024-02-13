Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Emiri ile yürüyerek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dünya Hükümetler Zirvesi'nin yapılacağı yere Dubai Emiri Muhammed Bin Raşit El Mektum ile yürüyerek geldi.