Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'ın bölgedeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunu takdirle izlediğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman'ın bölgemizdeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti" denildi.