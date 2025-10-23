Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Al Alam Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Al Alam Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak.