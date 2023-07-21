Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya