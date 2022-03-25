Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü! Müzakerelerdeki son durum ele alındı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü! Müzakerelerdeki son durum ele alındı

AA - Ali Kemal Akan - Dünya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü! Müzakerelerdeki son durum ele alındı

Rusya-Ukrayna savaşında bir ayı geride bırakırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı. Erdoğan ayrıca, görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MÜZAKERELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.

AA / Ali Kemal Akan - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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