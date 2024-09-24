Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk ve ABD'li İş İnsanlarıyla Buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta Türk-Amerikan İş Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türk ve ABD'li iş insanlarıyla toplantı yaptı.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 79. Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) ev sahipliğinde düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Türk ve ABD'li iş insanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.