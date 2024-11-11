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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü (2)
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞIN'DAN GÖRÜŞMEYE DAİR AÇIKLAMACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını açıkladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞIN'DAN GÖRÜŞMEYE DAİR AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu, Türkiye'nin İsrail saldırganlığının sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e yönelik silah ambargosu girişimi başlattığını, bu girişime desteğin artması için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsrail saldırganlığını durdurmak için alacağı karar ve atacağı adımların önemli olduğunu belirtti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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