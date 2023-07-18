Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'da El Salam Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı

CİDDE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'da El Salam Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yönelik resmi ziyaretleri çerçevesinde ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarına başladı. Erdoğan, Al Salam Kraliyet Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Törenin ardından Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, önce heyetler arası görüşmeye geçti. Heyetler arası görüşmede ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınacağı belirtildi.