Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da 5 anlaşma imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar şu şekilde açıklandı:

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında İşbirliği Sözleşmesi.